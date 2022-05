Kitty Pezo Pinchi De Rengifo logró sobrevivir tras ser atropellada por un tráiler cuando transitaba por el cruce de la calle Santa María con la Carretera Central, en Ate Vitarte. Imágenes captadas por cámaras de videovigilancia muestran el momento en que la mujer es embestida por el vehículo de carga pesada hasta quedar debajo de él; sin embargo, no fue alcanzada por las llantas. “Yo me enteré cuando llamaron al teléfono de mi hija y ella me llamó al trabajo, entonces yo retorné a la casa y mi hija me dice que estaba internada acá en el hospital. En estos momentos mi esposa está bien, gracias a Dios”, señaló la pareja de la afectada, quien terminó con dos costillas fracturadas y una fisura en la cabeza tras el accidente de tránsito. Video: América TV