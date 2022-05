Presunto caso de xenofobia tuvo lugar en el colegio Víctor Raúl Haya de la Torre. La madre del menor lamentó que las autoridades del centro educativo y los padres la acusen de querer sacar provecho económico. “Con todo el dinero del mundo no me pagan la salud de mi hijo”, señaló.

Un niño de 11 años fue víctima de bullying y agresión física en el colegio Víctor Raúl Haya de la Torre, en Puente Piedra. La madre denunció que otros alumnos del plantel golpearon al menor y le provocaron un esguince cervical y derrame cerebral. Tras varias visitas a especialistas, la mujer lamentó que los hospitales lo regresaran a su vivienda, pese a presentar síntomas como cefalea, vómitos, convulsiones y desmayos. Además, los madres y padres de familia de la escuela la estarían acusando de querer sacar provecho de la situación. “(El director) me bloqueó porque le molestaba que lo estuviera llamando de madrugada, diciéndoles que mi hijo estaba cada día peor. Iniciaron una campaña en el grupo de padres de familia y alegaron que mi hijo y yo estábamos haciendo violencia psicológica al niño agresor, cuando mi hijo es el que está en una cama (...). Ni con todo el dinero del mundo me pagan la salud de mi hijo, yo quiero a mi hijo sano”, señaló la mujer. En ese sentido, la madre denunció que esta no sería la primera vez que el escolar sufre maltratos, ya que en el 2018 el menor fue víctima de insultos. Video: La República.