El carnet de vacunación es obligatorio para ingresar a todo espacio cerrado. Sin embargo, pese a la normativa, un local del Mesa Redonda fue cerrado por no cumplir con la exigencia y los comerciantes ingresaron a la fuerza. De acuerdo con Latina Noticias, la galería Mina de Oro fue cerrada por no cumplir con las medidas de bioseguridad contra la COVID-19. “Lo que hemos encontrado es una situación de riesgo inminente, muy alto”, sostuvo Victoria Villarrubia, vocera de la Municipalidad de Lima. Asimismo, la vocera comentó que no se respetaba el distanciamiento y había una gran aglomeración debido a las compras por Navidad y Año Nuevo. Ante esa situación, los fiscalizadores de la comuna limeña clausuraron el local, el cual no cumplía con el aforo permitido. Foto: Latina Noticias