Eduardo Quispe, reportero de “Cuarto poder” que fue secuestrado por rondas campesinas en el distrito de Chadín, en la localidad de Chota, en Cajamarca, aclaró que fue liberado por los mismos ronderos de la zona y no por agentes de la Policía Nacional. Esto, en respuesta al ministro del Interior, Mariano González, quien dejó entrever que las personas que retuvieron a Eduardo Quispe y al camarógrafo Elmer Valdiviezo no eran ronderos. “Nosotros salimos por ahí por nuestra cuenta (…) Cuando nosotros salimos no había otra autoridad más en la zona. No sé qué interpretación le está dando el ministro, pero lo que dice no es exacto. No hubo fiscal, no hubo Policía, nada de eso”, declaró en un enlace telefónico en América Noticias este jueves. VIDEO: América Televisión