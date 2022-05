La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, utilizó un peculiar ejemplo durante su participación en la mesa diálogo por el conflicto social entre comuneros y la minera Las Bambas, en Challhuahuacho (Apurímac). Cuando le reclamaban por la ejecución de una obra inconclusa, respondió que los ciudadanos no deberían quedarse en el pasado y apeló como analogía a una infidelidad matrimonial. “Ya no miremos atrás. ¿No se avanzó? No se avanzó, pues. Para qué voy a estar recordando. Es como si estuviera diciendo: ‘Me han sacado la vuelta, pero aquí estoy’. No, pues. Nosotros estamos acá para resolver. No voy a preguntar por qué me han sacado la vuelta. Me han sacado la vuelta y punto”, expresó. Video: TV Perú.