Luego de que una investigación periodística revelara que el ministro de Educación, Rosendo Serna, habría plagiado más del 70% de su tesis doctoral, el funcionario acudió al dominical Cuarto Poder para dar sus descargos. El titular del Minedu intentó justificar estas acusaciones señalando que la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle le permitió presentar una “investigación básica” y que la casa de estudios debería “poner un nivel de exigencia mayor”. “Si a mí me permiten una investigación básica de tipo no correlacional, de tipo no experimental, yo tengo que ceñirme a lo que dice el reglamento”, sostuvo. VIDEO: Cuarto Poder