Tras cinco días de protestas, un gran número de ciudadanos en Huancayo mostraron su indignación por la ausencia del mandatario Pedro Castillo. Su molestia por el ausentismo del presidente se produce a la par del reclamo por parte de los diversos gremios de transportistas y agricultores por el alza de precios de insumos, como el combustible. “(Me siento) totalmente indignado. El señor presidente (Pedro Castillo) debería estar acá; debe dar la cara. ¿Por qué no da la cara?, ¿por qué se esconde? No queremos a sus ministros, no queremos esa porquería”, dijo uno de los protestantes durante un reporte transmitido en Canal N desde los exteriores del Coliseo de Huanta. Video: Canal N.