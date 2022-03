El ministro de Salud, Hernán Condori, aseguró que no está entre sus planes dejar la jefatura del Minsa, pues el presidente de la República, Pedro Castillo, lo respalda en el cargo. Pese a los cuestionamientos en su contra, Condori indicó que continuará hasta que el mandatario se lo permita. “Yo voy a trabajar hasta el último minuto en el que el presidente me lo permita. Él me ha invitado y lo único que debo hacer es servir al pueblo. Tenemos el respaldo del pueblo y del presidente”, aseveró. Video: TV Perú