La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que Repsol no puede deslindarse de su responsabilidad por el derrame de petróleo ocasionado el 15 de enero en el mar de Ventanilla y adelantó que desde el Ejecutivo se vienen revisando los aspectos legales para determinar sanciones. “Nosotros estamos evaluando los aspectos legales, todavía no se puede decir que se va a suspender la licencia, ya que eso va a depender mucho de la evaluación que hagamos sobre los términos legales bajo los que está operando la empresa y qué tipo de sanciones e infracciones se están cometiendo. Eso determinará cuáles son los mecanismos legales que vamos utilizar, pero en efecto estamos revisando toda esa parte”, declaró a RPP. En ese sentido, aclaró que el Gobierno no ha puesto en duda el rol de la empresa en el desastre ecológico, ya que “en nuestro país funciona la responsabilidad objetiva, que significa que cualquier persona natural o jurídica que haga labores riesgosas como esta tiene que asumir responsabilidad por cualquier hecho dañoso que se produzca indiferente a lo que pase. Ellos no pueden aducir que no tienen responsabilidad, tienen toda la responsabilidad y eso nos llevará a pensar las consecuencias en sanciones e indemnizaciones”. VIDEO: RPP