Rodrigo González fue entrevistado por Regina Alcóver para su programa de Radio Felicidad. Ahí, fue consultado sobre su relación confrontación mediática con Magaly Medina. Ante la pregunta de si acaso se amistaría con ella, ‘Peluchín’ dijo: “¿Si me voy a amistar con Magaly? Yo creo que para amistarse es porque estás peleado y yo no me he peleado con Magaly”. En ese contexto, se tomó un tiempo para elogiar las cualidades de presentadora de su ex ‘pinky’. “Yo le deseo lo mejor de la vida, me parece una triunfadora, la mejor en lo que hace y la pionera. Celebraré siempre cuando en la vida le vaya bien y no me alegraré cuando las cosas le salgan mal nunca”, agregó. Finalmente, el conductor precisó que todas las amistades deben perdurar para siempre, pues considera que “hay personas que cumplen un rol en un determinado momento de tu vida”. VIDEO: Facebook