Valeria Piazza expresó su emoción por conocer quién es la última integrante de “El gran show”, figura que no pudo ser revelada en la primera edición por falta de tiempo. Ante eso, la ex Miss Perú comentó quiénes serían las figuras que sorprenderán con su ingreso este sábado 8 de octubre, fue así que surgió el nombre de Sheyla Rojas. “Sheyla también he escuchado que puede ser una de las bombas, pero tendría que viajar”, dijo la modelo. Asimismo, desató risas al decir que la ex chica reality podría llegar a tiempo si viene en helicóptero. “Pero tú sabes que para Sheyla eso no es problema, creo que tiene helicóptero, claro, viene en helicóptero, se va a Pachacamac, y el helicóptero se la lleva de regreso a México ”, señaló ante cámaras. VIDEO: América TV