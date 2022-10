Rodrigo González precisó que el escándalo de infidelidad de Rodrigo Cuba pasó casi desapercibido para muchos y que no ocurrió lo mismo cuando su expareja Melissa Paredes protagonizó un caso similar.

Rodrigo González volvió a tocar el tema del ampay que Rodrigo Cuba protagonizó días atrás junto con una mujer de identidad desconocida. El conductor de “Amor y fuego” no tardó en aconsejar a sus televidentes que respeten los límites que ponen en sus relaciones. Asimismo, comentó un importante hecho. ‘Peluchín’ indicó que hay presentadores de espectáculos y personajes de la farándula que no se pronunciaron ante el escándalo de infidelidad del futbolista, un hecho contrario a lo que ocurrió cuando su expareja Melissa Paredes vivió un episodio similar. “Si hubiese sido una mujer, ya me gustaría estarlos viendo y escuchando, pero como es el ‘Gato’… Aunque la mujer esté embarazada, el hombre siempre cae mejor parado”, fueron sus palabras. VIDEO: Amor y fuego