Brunella Horna evita manifestarse sobre la intensa discusión entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Cuando La República le consultó por las polémicas acusaciones, la presentadora de “América hoy” prefirió no responder y afirmar que no ve televisión nacional fuera de su programa. “La verdad es que no he visto. Yo no veo televisión, veo muy poca. Solo acá cuando hablamos de los temas. Simplemente, veo Netflix, sobre todo a esa hora”, comentó. VIDEO: Omar Coca/URPI-LR