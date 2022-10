Magaly Medina envió un nuevo mensaje a Gisela Valcárcel en vista de la magnitud que han tenido sus televisadas discusiones. Este martes 4 de octubre, la ‘Urraca’ le pidió a la ‘Señito’ que no involucre a más personajes en su confrontación mediática, luego de que la madre de Ethel Pozo mencionara, de manera indirecta, a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. “ Mencionar a mi esposo, no lo ensucies, por favor. Esta pelea es entre tú y yo, no metas a gente que nada tiene que ver (...) por el hecho de que está casado conmigo, que tenemos un matrimonio bien llevado, que es algo que les debe reventar a muchas”, dijo de modo burlesco la figura de ATV. VIDEO: Magaly TV, la firme