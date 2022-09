La cantante Giuliana Rengifo no se quedó callada y asistió al programa “Amor y fuego” para dar su versión. Incluso el mismo notario pucallpino se contactó con el espacio televisivo y la respaldó.

¡Fuego! Giuliana Rengifo no se quedó callada tras ver el ampay de “Magaly TV, la firme” en el que la muestran besándose con el notario pucallpino Paul Pineda, quien aún figura como casado en el Reniec, pero asegura estar separado desde hace cuatro meses. La cantante aseguró que la ‘Urraca’ no ha “superado” que estuvo con Alfredo Zambrano cuando estaban separados. En esa misma línea, Rengifo mostró capturas de chats que demuestran su versión. “Quiere hacer rating otra vez conmigo (…). No soy santa. Te di rating, agradece. ¿Me vas a pagar 1.000 dólares o más?”, expresó. VIDEO: Willax TV