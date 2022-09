Anthony Aranda dejó las polémicas de lado tras la difícil situación que atraviesa su pareja, Melissa Paredes. Después de su participación por “Esto es guerra”, ya no se le volvió a ver en la pantalla chica y publicaba contenido en redes sociales esporádicamente, por lo que usuarios se preguntaron si seguía en relación con la actriz. El día de ayer, 7 de septiembre, el también bailarín sorprendió a más de uno no solo por lucir al lado de Melissa en el gym, sino por su nuevo look, ya que ahora se dejó el cabello largo, se afeitó el bigote y se dejó crecer la barba. Como resultado, ahora aparenta tener menos edad. Video: Instagram de Anthony Aranda