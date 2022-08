Rodrigo González aprovechó la visita de Susan Ochoa al set de “América hoy” para halagarla, pero no por sus evidentes dotes artísticos, sino por su óptimo desenvolvimiento en pantalla. Este 24 de agosto, en “Amor y fuego”, ‘Peluchín’ destacó su locución y su agilidad para improvisar. “¿Saben qué me encanta de ella? Veo a Susan en televisión y siento que podría ser una buena presentadora de televisión. Tiene buen floro. Mucha gente se identifica con ella. No tiene miedo a nada, habla bien, es rápida y, cuando la invitan a programas, se adueña del espacio de manera natura l”, comentó el conductor de “Amor y fuego”. Tras ello, la comparó con otras conductoras del medio y aseguró que la cantante debería liderar su propio espacio. VIDEO: “Amor y fuego”