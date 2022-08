El tercer equipo de la noche, conformado por Edu Lecca y Christian Yaipén, salió a deslumbrar en el escenario de “La voz Perú” e hizo que todos se pongan de pie con su presentación.

Continúa la competencia en vivo. La gran final de “La voz Perú” mantiene a todo el público emocionado con las distintas presentaciones a dúo de los participantes y sus reconocidos entrenadores. Esta vez fue el turno de Christian Yaipén y su pupilo, Edu Lecca. Ambos alegraron la noche y pusieron a bailar a todos los presentes con una conocida canción del Grupo 5. “Apostemos que me caso” fue el single que eligieron para intentar ganarse el corazón del público y que voten por Edu en la noche de este 20 de agosto. VIDEO: Latina