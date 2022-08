No pierde el tiempo. Luego de haber estado fuera de las miradas del público tras el ampay con Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz se reinventó y dio a conocer a las cámaras del programa de Magaly Medina que ahora es influencer. La conductora se dedica a vivir y contar experiencias en distintos lugares del Perú, que por un módico precio pueden aparecer en las redes sociales de Retiz. “Yo no estoy haciendo presentación, lo que estoy haciendo en yendo a juerguear. El tema es que yo voy como imagen nada más, agarro mi espacio, me divierto, tomo, etiqueto, es como que vendo un poco el concepto de lo que estoy haciendo”, declaró a uno de los “urracos” de Magaly. VIDEO: ATV