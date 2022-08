Lisandra Lizama, esposa de Mauricio Diez Canseco, se presentó en el programa “D’ Mañana” para hablar sobre su relación con el dueño de la cadena de restaurantes Rústica. En un momento, el popular ‘Metiche’ le preguntó a la modelo cubana si ella desconocía que el empresario peruano era considerado un millonario en el país. La joven de 26 años afirmó que no sabía nada de él cuando lo vio por primera vez en el casting de Las chicas doradas de Cuba. “Escúchame, cuando lo conocí, no sabía ni de qué país era el hombre ni que era el empresario que me estaba contratando”, expresó. Luego, la conductora Karla Tarazona la defendió de las insinuaciones de su compañero. VIDEO: Panamericana TV