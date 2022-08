Luego de ser criticada por las zapatillas que usa y publicita en redes sociales, Samahara Lobatón se presentó en “En boca de todos” y aceptó que su calzado no es original: “Yo nunca, en ninguna de mis publicaciones —ni siquiera las he borrado, por más que ya no trabaje con la empresa—, digo que las zapatillas son originales ni anhelo a decir que son réplica A1. Eso es un emprendimiento peruano y tienen el derecho a vender el producto que ellos deseen. Las marcas me pagan por hacerles publicidad”. Finalmente, el blogger George Rubis dijo: “La marca que te da las zapatillas abduce otra marca, por ejemplo, la Nike Air Force 1 que no tiene el logo es ilegal. Copiar el modelo de una marca está mal”. VIDEO: América TV.