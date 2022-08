La noche del sábado 13 de agosto, Christian Yaipén dio inicio al programa “La voz Perú” anunciando la inesperada presencia del Grupo 5, pues busca promocionar su nuevo sencillo “Una noche contigo”. Ante esto, Daniela Darcourt se mostró asombrada por el título de la canción y tuvo una peculiar reacción, a lo que el cantante le pidió no estar tan sorprendida, ya que no se trataba de ninguna indirecta. “Así es la canción, no te emociones” , dijo el líder de la agrupación, comentario que no fue del agrado de la salsera, quien le respondió de inmediato. No obstante, el intérprete de “La subienda” le pidió tranquilizarse y le reclamó a su compañera por ser tan conflictiva. “¿Por qué siempre viene con ganas de pelear, por qué quieres pelear siempre?” , expresó el músico. VIDEO: Latina