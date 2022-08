Nicole Zignazo recordó en una entrevista con Carlos Orozco cómo fue el día que audicionó para ingresar a Berklee, una de las universidades más prestigiosas de música en el mundo. La hija de Gian Marco dijo que una amiga suya la acompañaría en el piano porque no podría cantar y tocar al mismo tiempo por los nervios, sin embargo, su plan cambió de improvisto. “Mi amiga, la noche anterior, me escribe Y me dice: ‘tengo fiebre, no me puedo parar de mi cama’ , y yo como ‘¿qué voy a hacer?’ Mi papá me dice: ‘¿Te olvidaste que soy músico, verdad?’. Le dije: ‘Tienes toda la razón, tengo un papá que sabe tocar instrumentos’. Entonces, mi papá fue y los jurados no tenían idea de quién era él y le dijeron que era muy bueno y que debería hacer algo con la música”, recordó entre risas. Video: Carlos Orozco