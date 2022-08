Tommy Portugal vuelve a acaparar la atención tras ser acusado públicamente por una muchacha llamada María Fernanda Véliz de no reconocerla legalmente como su hija. La joven de 20 años narró para las cámaras de “Magaly TV, la firme” los distintos desplantes que le hizo el cumbiambero mientras ella buscaba formar un vínculo cercano con el hombre que afirma es su padre. “Yo le dije que empecemos una relación como amigos para no perder el contacto, pero no funcionó tampoco”, comentó llorando. Asimismo, indicó que intentó muchas veces demostrar que es hija legítima del cantante, pero él nunca aceptó las propuestas de ella. “Muchísimo tiempo estuve diciéndole para hacernos el ADN” , agregó: Video: ATV