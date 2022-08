Inició la primera gala de “La gran estrella” y con ella llegaron varias sorpresas que dejaron impactados a los televidentes. Una de las grandes invitadas de la noche fue la popular intérprete Susan Ochoa, quien protagonizó una mediática pelea con Gisela Valcárcel en el pasado, cuando fue participante de “El artista del año” en el 2019. La ‘Señito’ aplaudió el retorno de la cantante y hasta la elogió por sus múltiples logros a lo largo de su carrera. “Gracias por estar en el escenario. (Estoy) feliz de pedirte que me des la mano y de unirnos por la música, pero sin la música, igual me gustaría estar unida a ti porque separadas no somos nada, unidas somos una gran fuerza”, dijo Valcárcel. VIDEO: América TV