Nicola Porcella sorprendió al volver a Lima y visitar las instalaciones de América Televisión. No obstante, el ex chico reality no quiso ni mirar el set donde se graba “Esto es guerra”. “Vengo un par de semanas nada más. A ‘Esto es guerra’ ya no: mi etapa ya culminó, ya van casi tres años fuera de “EEG”. La verdad ya no volvería (a ‘EEG’). No está en mis planes”, declaró a La República. Asimismo, se mostró orgulloso por lo que viene haciendo en la televisión mexicana: “Fuera de eso, es Televisa, estoy trabajando en la cadena más importante de Latinoamérica. Es Televisa Univisión, son juntos (...). Es un sueño estar allá, con la gente que trabajo, los productores, los talentos, es muy bonito”. VIDEO: Maria Pía Ponce/URPI-LR