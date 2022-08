Ya de regreso tras su viaje a Miami, Brunella Horna habló de su boda con Richard Acuña, la cual ya está planificando. Durante entrevista con “Más espectáculos” inició conversando sobre su vestido de novia, el cual aún no ha adquirido, aunque ya ha visto varias opciones. “Todavía no está comprado, pero ya para tener la idea y el presupuesto. No he comprado acá, aproveché el viaje que tenía allá”, dijo. La revelación más llamativa fue la que hizo sobre el hermano de su prometido. César Acuña Jr. fue el escogido para ser el padrino de la boda y la conductora de “América hoy” explicó el porqué. “Él nos presentó, así que obviamente va a ser el padrino. Zoe (su sobrina) va a ser la damita de honor”, comentó Brunella Horna. VIDEO: América TV