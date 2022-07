Falta muy poco para el estreno del programa de Gisela Valcárcel “La gran estrella”. Ante esto, Deysi Araujo lamentó que nunca la hayan convocado para alguna de sus producciones, como lo suele hacer con otras figuras de la farándula local. “No, nada que ver. Yo creo que solo tienen su gentita (...) Gisela nunca me ha llamado a su programa (...) Me voy a pintar de rubio para que me llame”, mencionó. Asimismo, dijo que no se explica por qué tampoco la consideran para otros programas como “América hoy”: “Ni siquiera me invitan al programa de Ethel, ni al programa de Gisela. No me invitan, no sé por qué. Esta es una queja pública”. Video: URPI-LR