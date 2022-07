Sofía Franco habló sobre la modelo Jamila Dahabreh y el ampay que protagonizó con su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina. La conductora aseguró que está separada del burgomaestre, motivo por el cual no quiso referirse a las imágenes de este con la influencer. Sin embargo, mencionó que no le tiene rencor a ella debido a que no la culpa por el fin de su matrimonio. “Todavía no hemos hablado del divorcio... Me gustaría verlo siempre feliz , es una buena persona, él merece la felicidad. Yo siempre le voy a desear lo mejor... Con ella, todo bien, no le tengo rencor ni ninguna bronca, así que todo está en paz”, expresó. VIDEO: América TV