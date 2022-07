¡Lo cuenta todo! Tony Rosado abrió las puertas de su casa para “Estás en todas” y se animó a revelar el motivo por el que se distanció de la afamada ‘Faraona de la cumbia’: Marisol. “Lo que pasó es que ella comenzó a cantar mis canciones. Ella se hizo conocida con mis canciones, entonces yo no le reclamé, sino que la gente me decía: ‘Tony, Marisol está cantando tus canciones’, y yo les decía: ‘Déjala, me hace conocido a mí’. En broma le decía: ‘Marisol, mejor canta mis canciones, porque las tuyas son bien feas’”, dijo el cumbiambero. VIDEO: América TV