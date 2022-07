Alessia Rovegno y su hermana Vambina Rovegno se hicieron virales en la plataforma TikTok luego de que una persona las filmara dando una presentación musical en una discoteca. Las parientes se encontraban cantando el tema musical “Sejodioto” de Karol G muy animadas; sin embargo, no se les oye tan afinadas. Tras esto, las críticas no se hicieron tardar. Decenas de usuarios en redes sociales cuestionaron el talento de las jóvenes y hubo quienes las acusaron de no haber usado Auto-Tune. VIDEO: @abrilalvarez565/TikTok