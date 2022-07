Como era de esperarse, Magaly Medina no pasó por alto la aún no confirmada salida de Gino Pesaressi de “En boca de todos” a pesar de su ausencia en las últimas tres semanas. La conductora aseguró que nadie extrañará al chico reality, pues su aporte al programa era mínimo. “Porque eligen gente sin nada de gracia, insípido totalmente como un limón sin sabor, pero nosotros el año pasado se lo advertimos, pero no nos hicieron caso”, indicó. Video: ATV.