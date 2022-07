Brigitte Román, familiar de Gianluca Lapadula, hizo una audición a ciegas y no logró conseguir que todos los jurados volteen con su participación. ¿Qué pasó?

Brigitte Román, la prima más mediática del querido Gianluca Lapadula, estuvo en el escenario de “La voz Perú” para intentar ganarse un lugar dentro del programa de canto. Sin embargo, las cosas no salieron como ella lo planeó y al terminar su presentación solo uno de los jurados había volteado su silla, por lo que pasó a ser de su equipo inmediatamente. La canción escogida para dicha noche fue “Corazón espinado” de Maná, la cual tuvo un arreglo especial en la melodía; no obstante, no fue suficiente para convencer a los exigentes coaches. VIDEO: Latina