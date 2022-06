Dalia Durán dio fuertes críticas al concierto en beneficio de John Kelvin. “No es que esté en desacuerdo, me voy a que ahora sí hacen actividades”, contó a URPI de La República. “¿Por qué no hicieron cuando yo en verdad necesité apoyo de ellos para poder mudarme a un mejor sitio con mis hijos y no me desalojaran?”, lamentó la modelo. Video: Jessica Merino/URPI-LR.