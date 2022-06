Carlos Vílchez no puede con su genio. Este lunes 27 de junio, el integrante de “JB en ATV” volvió a provocar las risas de sus fans al publicar en Instagram un video que grabó durante la celebración por el cumpleaños de su madre. En dichas imágenes, él bromeaba con su hermana, al cargarla y ‘expulsarla’ del evento. “Cuando j*** mucho en la fiesta, esto puede suceder…. Feliz cumpleaños, madre de mi vida”, escribió como descripción de la publicación. Olga Vílchez no pudo evitar las carcajadas y hasta se animó a comentar el post “Ja ja ja, me botaron de la fiesta de mi madre, mi propio hermano”. Finalmente, el intérprete de la Carlota le respondió con este mensaje: “Te amo, hermanita. Mucho jo***” . VIDEO: Instagram