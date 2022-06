Brunella Horna no aguantó las ganas de mostrar su indignación contra el programa de televisión “América hoy”, en el que es conductora, debido a que su pareja, Richard Acuña, no salió como ‘papacito de la farándula’. Esta reacción se dio cuando la producción sí incluyó a la pareja de Ethel Pozo, y no al novio de la popular ‘Baby Brune’. Ambos personajes no forman parte de la televisión nacional. Video: América TV