Tom Hanks es considerado uno de los actores más carismáticos y amables de Hollywood, con casi ningún escándalo durante sus 42 años de trayectoria. No obstante, el protagonista de “Salvando al soldado Ryan” se convirtió en noticia por el enojo que mostró cuando un fan empujó a su esposa, la también actriz Rita Wilson. Esto ocurrió a la salida de un restaurante en New York. La pareja, que previamente asistió a la premier de la película “Elvis”, se retiraba del lugar rodeada de un grupo de personas compuesto por miembros de seguridad, admiradores y fotógrafos. En esas circunstancias, un fanático que intentaban conseguir un autógrafo de la veterana estrella empujó de forma accidental a la productora de “My big fat greek wedding”, quien gritó al tropezar y perder el equilibrio. “Back the f***ck up” (“retrocedan, m***”), reacciona el intérprete deteniéndose en seco. “Ella es mi esposa. Retrocedan”, agregó molesto, para luego retirarse frustrado. Video: Mirror.