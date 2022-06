Jesús Alzamora no pudo evitar reírse al ver la broma que le jugó Jorge Luna, conductor de “Hablando huevadas”, en Qatar, antes del repechaje Perú vs. Australia.

Jorge Luna viajó a Qatar para alentar a la Bicolor en el repechaje Perú vs. Australia, que da el penúltimo cupo al Mundial Qatar 2022, y protagonizó un divertido encuentro con Jesús Alzamora. Apenas se unió al tradicional banderazo para la Blanquirroja, el popular conductor de “Hablando huevadas” compartió en sus historias de Instagram un video en el que comentó ”Llegamos”. Posteriormente, el compañero de Ricardo Mendoza se fue a cenar a un restaurante de la localidad, donde acercó la cámara a su esposa; no obstante, rápidamente la retiró y enfocó a Alzamora para luego decir: “Acá en Qatar, disfrutando de la mejor compañía”. Ante esta inusual e hilarante situación, el expresentador de “Yo soy” no pudo evitar estallar en risas y en sus redes sociales llamó a su colega “Frío de fríos”. Video: Instagram