Nicola Porcella se encuentra de paso por Lima, mientras alista el estreno de su proyecto más reciente en tierras aztecas. “Gracias a Dios regreso a México. El programa está por salir esta semana por Univisión, y en un mes sale por agosto en Televisa”, afirmó a su salida de “América hoy”, el 2 de junio. En esa línea, el exchico reality también descartó volver a “EEG”. “No, de parte mía, no hay ganas, ni de parte de la producción por volver a ‘Esto es guerra’, solo eran las ganas de despedirme bien del programa” , señaló. Como se recuerda el ‘guerrero’ fue retirado por el escándalo que protagonizó con Angie Arizaga. “No salí como me hubiera gustado salir, ya va más de tres años que salí de “EEG”, y me hubiese gustado despedirme bien” , dijo, aunque luego subrayó que el formato del programa ya no era para él. Video: Raúl Egúsquiza/La República