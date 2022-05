Said Palao no quiso competir con los ‘guerreros’ porque este martes 24 de mayo, el ‘combatiente’ sufrió una grave lesión: “Me hubieran dicho y me quedaba en mi casa también. Ayer pisé una roquita y se me dobló el tobillo. Tengo el tobillo como una papa, si quieren me puedo sacar la zapatilla para que ustedes lo vean. Hablé con producción antes (...) Le hará caso a producción y mañana no voy a competir”. ‘Mister G.’ tuvo una drástica reacción ante este problema: “Entonces mañana tendrías que descansar en tu casa. Reposa todo el día. No vas a competir tampoco, ni dentro ni fuera del programa. Said queda suspendido hasta nuevo aviso”. Video: América TV.