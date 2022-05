Durante la última edición de su programa Matutino, Ethel Pozo aprovechó el momento para enviar una contundente respuesta a Magaly Medina, quien no solo criticó la carrera profesional de la conductora, sino que también puso en duda los conocimientos que obtuvo tras 5 años de preparación. “Yo vengo de una mami que no estudió una carrera”, dijo en un comienzo para luego arremeter contra la ‘Urraca’ y recordarle que ella nunca terminó sus estudios. “Escucho por ahí a una persona que dice: ‘Yo no estudié porque no tuve los recursos’. Yo no tuve la culpa, usted no es víctima. Yo no tuve la culpa de que mi madre sí haya trabajado y me haya pagado mis estudios. Eso no me hace ni peor ni mejor”, expresó. Video: América TV