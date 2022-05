El programa “Amor y fuego” fue en busca de Gian Piero Díaz para conocer su opinión acerca del ingreso de Renzo Schuller a “Esto es guerra”. A pesar de que ambos compartieron roles en el desaparecido reality “Combate” y haber pasado por la conducción del espacio de América televisión, el también actor prefirió no hablar de su excompañero. “El ingreso de Renzo a ‘Esto es guerra’”, expresó la reportera. De inmediato, él respondió. “Ah, no voy a comentar nada al respecto, prefiero no hacerlo (...) Yo estoy tranquilo acá (Willax TV), la verdad que estoy tranquilo haciendo lo que me gusta. Estoy chambeando duro y parejo con las dos producciones. Me preocupo más por mi equipo, por mi misma producción, por todos ; no estoy mirando al lado ahorita. Estoy concentrado en mi chamba y prefiero no emitir ningún tipo de comentario” , expresó. Video: Willax TV.