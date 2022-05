A través de sus historias de Instagram, Luciana Fuster compartió con sus seguidores la noticia de que se había animado a cambiar el color de su cabello.“ Hemos llegado porque la ‘girl’ me convenció de hacer algo”, dijo Luciana mientras se desplazaba a un lugar ‘sorpresa’ junto a la exchica reality ‘Cachaza’. Luego de pasar un buen tiempo en el salón de belleza y tomar fotos a las distintas fases del proceso, la modelo se mostró feliz por los resultados. “¡Qué éxito! Amo”, dijo la integrante de “Esto es guerra”. Más adelante, siguió compartiendo fotos de cómo se ve ahora y no pudo evitar mostrar su entusiasmo por el cambio de look al lado de su amiga. Video: Instagram.