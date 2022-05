“Arriba, mi gente” recibió al gerente general de Modabell luego de que las egresadas de esta institución reclamaran el título que les corresponde para poder empezar a laborar. Sin embargo, José Martín Ford, gerente de Modabell, se mostró indignado luego de que el programa lo tildara de estafador: “Yo creo que el objetivo del programa no lo puede hacer afectando honorabilidades. Lo he escuchado en dos programas en mi casa y no creo que haya una sentencia por un tema de estafa. Me parece imprudente calificar el rótulo como estafadores”. Video: Latina.