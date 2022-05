Janet Barboza envió una fuerte indirecta a Magaly Medina, quien acusó a “América hoy” de utilizar sus ampays y no darle los créditos respectivos. “Amiga, date cuenta, estás pasando piola porque me están contando que todos los días nos dedicas editoriales y haces programa con nuestro contenido... estás haciendo programa con nuestro contenido , no te vayas por las ramas, no disfraces las cosas, que sabes que a mí me sobran ganas para responder”, fueron las contundentes palabras de la popular ‘Rulitos’. Al escuchar estas declaraciones, los demás conductores del magazine de América TV se mostraron sorprendidos y le pidieron a su colega que cambiara de tema. Video: América TV