Tula Rodríguez no se quedó callada y respondió con un extenso mensaje a la primera esposa de Javier Carmona, quien la acusó de querer quedarse con propiedades que fueron compradas para los hijos mayores del productor. La conductora desmintió la declaración de Paola Bisso y se dirigió a Magaly Medina por su hija, ya que aseguró que se ha visto afectada por el reportaje. “Estas cosas derrumban a mi hija y yo voy a hablar contigo, Magaly, no tienes idea del dolor que le causa esta situación a mi hija. Tengo años trabajando en su estabilidad y que ella pueda aceptar que ya no está su papá, soy lo único que tiene (...) Magaly, por favor, para. No tienes idea lo que esto ha ocasionado ayer en mi hija, hoy tiene todas sus emociones alteradas. Esto la retrocede, no está pasando un buen momento, pero le dije que iba a hablar”, dijo en vivo. Video: América TV.