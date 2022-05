Magaly Medina fue la invitada especial de la secuencia de la escuelita de “JB en ATV” este 30 de abril. Durante su estancia en el programa de Jorge Benavides, la conductora develó varios detalles de vida personal y laboral. Uno de los temas de los que habló fue el comentado ampay sobre Aldo Miyashiro y sorprendió con una reveladora noticia. La periodista relató que el conductor de “La banda del Chino” intentó contactarla para convencerla de que no transmita el ampay que demostraba una infidelidad a Érika Villalobos. “Me dijeron que Miyashiro quería hablar conmigo, no acepté. Fue antes del ampay, cuando lo estaba promocionando, pero pese a que el Chino siempre me ha caído simpático trato de no hablar”, dijo. VIDEO: ATV.