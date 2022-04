¡No lo quiere ver para nada! Vania Bludau y Mario Irivarren se volvieron a ver las caras en un evento de una empresa tecnológica, pero hicieron como si ninguno se conociera. No obstante, llamó mucho la atención las declaraciones que hizo la modelo residente en Estados Unidos. Afirmó: “ Lo que yo he vivido no se lo deseo a nadie, ¿ok? Y lo que yo creo y he percibido en mi relación pasada no lo quiero volver a pasar. Simplemente eso ”. Con esto habría dejado claro para las cámaras de “Amor y fuego” que la separación fue por motivos mucho más fuertes de los que parecía inicialmente. En una parte de las imágenes, se observa al empresario acercarse a la influencer, pero ella simplemente lo ignoró y continúo sus actividades en la reunión. Video: “Amor y fuego”