Carlos Galdós visitó este viernes el set de “Amor y Fuego” para promocionar su nuevo show por el Día de la Madre, pero también opinó sobre los recientes ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. Luego de las preguntas de Gigi Mitre y Rodrigo González el presentador aseguró que ambos personajes no actuaron con maldad. “Me ha dado pena, porque si ves más allá son personas heridas. Son personas que no pueden sostener un pacto. Para mí no son villanos, han hecho algo que no está bien, pero no los hace villanos”, indico. Video: Willax.