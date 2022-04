Magaly Medina se mostró ofuscada en su programa porque, para ella, la conductora de “Arriba mi gente” Gianella Neyra no supo realizar una buena entrevista a Érika Villalobos tras el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz. “Desperdició la oportunidad que un periodista habría aprovechado. Todo fue un té de tías y lo pasaron en televisión nacional. Lo más aburrido que se ha visto y no decía nada, y lo vendieron como una exclusiva. En ningún momento se le hizo la pregunta sobre su esposo Aldo Miyashiro. Les estoy dando un buen consejo a los productores de Latina. Y estoy segura que eso no va a durar”, comentó. Video: ATV.